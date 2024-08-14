Mazgala sıkışan zihinsel engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Mazgala ayağı sıkışan zihinsel engelli vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Vatandaş Okan Dinç: "İnsanlar buradan geçerken biraz dikkat etsinler"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir zihinsel engelli vatandaşın ayağı, yol üzerindeki mazgala sıkıştı. Zihinsel engelli vatandaşın yardımına koşan itfaiye ekiplerinin kurtarma anı kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde bir zihinsel engelli vatandaşın ayağı cadde üzerinde bulunan mazgala sıkıştı. Kendi çabasıyla ayağını kurtaramayan vatandaşın ailesi durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'me bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, engelli vatandaşın ayağını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla mazgal demirleri genişletilerek zihinsel engelli vatandaşın ayağı kurtarıldı. Ekiplerin yaptığı kurtarma çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İnsanlar buradan geçerken biraz dikkat etsinler"

Mazgallar konusunda vatandaşları uyaran Okan Dinç, "Bugün bir engelli arkadaşımız ayağından depremden sonra açık olan mazgala ayağı sıkıştı. Bizde itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri de bir an önce sağ olsun geldiler. Ekipler bir aletle demiri sıkıştırdı ve çıkarttılar. Herhangi bir sorun olmadı. Allah'a şükürler olsun. Motorla geçen arkadaşlar da biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü geçen gün de biri motorla burada düştü. Buradan geçerken insanlar biraz dikkat etsin. Çünkü gerçekten de tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelebilir" ifadelerini kullandı.