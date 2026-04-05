Mazıdağı\'nda Yağmur Sonrası Sokaklar Göle Döndü

Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezinde etkili olan yağışların ardından sokaklar adeta göle döndü.

Yağmur sonrası altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serilirken, bazı bölgelerde dev çukurlar oluştu. Vatandaşlar hem su birikintileri hem de çukurlar nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, kalıcı bir altyapı çözümü beklediklerini belirterek acil müdahale talep etti.

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - MARDİN