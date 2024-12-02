Mazlum Abdi: Koridorumuz Kesildi

3.Sayfa

Terör Örgütü YPG/PYD/ PKK elebaşlarından Mazlum Abdi Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Abdi, Halep ve Tel Rıfat ile bağlantılarının Suriye Milli Ordusu tarafından kesildiğini söyledi.

Terör Örgütü YPG/PYD/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Abdi, Suriye Ordusu sonrası koridor açmaya çalıştıklarını söyledi.

"Doğu bölgelerimizle bu alanlar arasında oluşturmak istediğimiz koridor kesildi"

Terör örgütü elebaşlarından Mazlum Abdi, "Güçlerimiz Halep, Tel Rıfat ve Şahba'da halkını savundu. Silahlı gurupların saldırıları doğu bölgelerimizle bu alanlar arasında oluşturmak istediğimiz koridorunu kesti" dedi. - RAKKA