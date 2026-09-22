MEB, saldırı olan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime ara verdi

MEB, saldırı olan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime ara verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verildiğini açıkladı. Bakanlığın kararıyla okulda bugün eğitim yapılmayacak.
MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir."
Kaynak: İHA
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