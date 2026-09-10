Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluğu devam etti, Ufuk Tetik tahliye edildi
Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada Ufuk Tetik ise tahliye edildi.
'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik ise tahliye edildi.
Kaynak: İHA
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