Meksika'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Meksika'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu

Meksika\'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu

Sinaloa'da düzenlenen operasyonda 300 kg fentanil ve 800 kg uyuşturucu hap ele geçirildi.

05.12.2024 11:28
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde 2 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 300 kilogram fentanil ile 800 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Meksika, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "göçmen ve uyuşturucu akışının engellenmemesi halinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulama" tehdidinin ardından harekete geçti. Meksika güvenlik güçleri, Sinaloa eyaletinde 2 eve yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Meksika Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetlerinin katıldığı operasyonda bir evde yaklaşık 300 kilogram fentanil, diğer evde ise yaklaşık 800 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Tarihin en büyük fentanil operasyonunu gerçekleştirdik"

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch, baskınların Salı günü geç saatlerde silahlı 2 kişinin tespit edilmesinin ardından başlatıldığını ve güvenlik güçlerinin takibi sırasında şüphelilerin 2 eve girdiklerini söyledi. Harfuch sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinaloa'da tarihin en büyük fentanil operasyonunu gerçekleştirdik. Çok sayıda silah ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Meksikalı yetkililer, Salı günü ülke genelinde 5 bin 200 göçmenin yakalandığını belirtirken, insanların ABD sınırına ulaşmasını engellemeyi amaçlayan uygulamaların daha da artırılacağının sinyalini verdi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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