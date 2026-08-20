Melih Meriç\'in Tedavisi Yoğun Bakımda Devam Ediyor

Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Meriç'in basın ekibinin yaptığı açıklamada, tedavinin devam etmekte olduğu ve sağlık durumunun hekimler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanan ve karın bölgesinden yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Milletvekili Melih Meriç'in tedavisinin tedbir amaçlı yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

"Melih Meriç'in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerin yakın takibi altında"

Konu ile ilgili Melih Meriç'in basın ve iletişim ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Melih Meriç'in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerimizin yakın takibi altındadır. Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla, hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz. Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj gönderen ve desteklerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Zanlı tutuklanmıştı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı Seydi Ahmet Keleş ile delilleri yok ettiği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Zanlı Keleş, olayla ilgili verdiği ifadede, "Bana, 'Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et' dedi ama yapmadı. Telefonda tartıştık, sonra konum atmamı isteyip küfürlü konuştu, korku ve panikle yanıma bıçak aldım. Elini beline attığını fark edince kendimi korumak amaçlı bıçağı savurdum" demişti.