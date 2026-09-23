Menderes Belediyesi\'nde ikinci dalga rüşvet operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı ikinci dalga operasyonun detayları ortaya çıktı. MASAK raporları, tanık beyanları ve banka hareketleriyle derinleştirilen soruşturma dosyasında; ruhsat için istenen 250 bin dolarlık pazarlıktan, ofiste istiflenen poşet dolusu paralara ve 'Takipçi Onur' rumuzlu kilit isimlere kadar çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, 4 Ağustos'taki ilk operasyonda 11 kişinin tutuklanmasının ardından çalışmalar derinleştirildi. Soruşturma birimlerinin MASAK verileri ile tanık ve müşteki ifadeleri üzerinde yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, yolsuzluk çarkının işleyişi adım adım deşifre edildi.

Ruhsat için 250 bin dolar talep iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı iddialardan biri, 2023 yılında belediyeye ruhsat başvurusu yapan bir müştekinin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Müşteki, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması karşılığında dönemin Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bir diğer tanık da rüşvet pazarlığını doğrudan Erkan Özkan ile yürüttüğünü beyan etti.

"Ofisinde poşet poşet para vardı"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin harita teknisyeni A.U. hakkında da şok iddialar dosyaya girdi. Bir müşteki, ruhsat alabilmek için Uzunoğlu'na 50 bin TL ödediğini ve teknisyenin ofisinde farklı renklerde 6-7 poşet içerisinde deste deste para gördüğünü iddia etti. Müştekinin yanı sıra tanıklar da A.U.'nun bölgedeki müteahhitlerden düzenli olarak kayıt dışı para topladığını ileri sürdü.

Banka trafiğinde 'Takipçi Onur' detayı

Soruşturmanın kilit noktalarından birini ise rüşvet çarkının iletişim ağı oluşturdu. Rüşvet verenler ile belediye bürokratları arasındaki köprüyü kurduğu tespit edilen iş takipçisi Onur D.'nin izine banka hesap incelemelerinde rastlandı. Şüphelilerin banka hareketlerini inceleyen ekipler, para transferlerinin açıklama ve alıcı kısımlarında 'Takipçi Onur' ibaresini tespit etti.

Paraları belediye şoförü toplamış

Ayrıca dosyada 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan belediye şoförü M.K.'nin ise organizasyonda kurye rolü üstlendiği, rüşvet olarak alınan paraları bizzat elden teslim aldığı iddialar arasında yer aldı.

Gözaltına alınan eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, harita teknisyeni A.U., belediye şoförleri M.K. ve S.K., iş takipçisi Onur D., otel işletmecisi A.D., müteahhit M.R.G., mimar Ç.Ç. ve kuyumcu O.G.'nin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.