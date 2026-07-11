Menemen\'de Ziraat Alanında Yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Menemen ilçesine bağlı Hasanlar Mahallesi mevkiinde ziraat alanında saat 17.00 sıralarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Yangının büyümesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi. Çalışmalarda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İZMİR