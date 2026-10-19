Menteşe'de kazada yaralanan muhtarı Muğla Valisi Akbıyık hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Menteşe'de kazada yaralanan muhtarı Muğla Valisi Akbıyık hastanede ziyaret etti

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Menteşe\'de kazada yaralanan muhtarı Muğla Valisi Akbıyık hastanede ziyaret etti
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de motosiklet kazasında yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu öğrenilen muhtar Kamuran Köseoğlu'nu hastanede ziyaret etti. Akbıyık, muhtarın sağlık durumu hakkında Başhekim Ethem Acar ve hekimlerden bilgi aldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, trafik kazası sonrası yaralanan ve tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren Menteşe Doğan Mahallesi Muhtarı Kamuran Köseoğlu'nu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza, Menteşe Orhan Çakır Bulvarı'nda meydana geldi. Köseoğlu'nun kullandığı 48 DM 153 plakalı motosiklet ile 48 AOG 466 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Köseoğlu'na olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan muhtarın vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu öğrenildi.

Vali Akbıyık, Muhtar Kamuran Köseoğlu'nun sağlık durumu hakkında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve tedaviyi yürüten hekimlerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
Muğla Valiliğiİdris AkbıyıkMotosiklet3. SayfaSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe'de kazada yaralanan muhtarı Muğla Valisi Akbıyık hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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