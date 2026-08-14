Muğla’da korkutan ot yangını: 30 metrekare alan zarar gördü - Son Dakika
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Muğla’da korkutan ot yangını: 30 metrekare alan zarar gördü

Muğla’da korkutan ot yangını: 30 metrekare alan zarar gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Orhaniye Mahallesi Süpüroğlu Yaylası mevkiinde çıkan ot yangını, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 metrekarelik alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ot yangını, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Orhaniye Mahallesi Süpüroğlu Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki alanda otların tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 30 metrekarelik alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Orhaniye, İtfaiye, Menteşe, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla’da korkutan ot yangını: 30 metrekare alan zarar gördü - Son Dakika

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