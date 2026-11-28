Menteşe'de otomobile yandan çarpan motosikletten 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hasan Ali Ercan Caddesi'ndeki kavşakta motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Hasan Ercan Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında, otomobile yan tarafından çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Menteşe Hasan Ali Ercan Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na çıkan kavşakta gerçekleşen kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye trafik ve 112 ambulans ekipleri yönlendirildi. Motosiklet sürücüsü, kavşakta otomobilin sol yan kapısına çarpması sonucu çarpmanın etkisiyle motosikletten yere savruldu.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ambulans ekiplerince hastaneye götürülürken Hasan Ali Ercan Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na çıkan yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
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