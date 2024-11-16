Mercedes'in Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mercedes'in Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de otomobilin çarptığı 24 yaşındaki Aleyna Özçelik hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

16.11.2024 22:28
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Mercedes marka otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iş çıkışı evine giderken otomobilin çaptığı genç hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Nevşehir- Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Aleyna Özçelik iş çıkışı köyüne gitmek için dolmuşa bindi. Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik yolun karşısına geçmek istedi. Niğde istikametinden Nevşehir istikametine gitmekte olan Erhan K. kullandığı 50 AH 111 plakalı otomobil ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kızı görmeyerek çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Erhan K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mercedes'in Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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