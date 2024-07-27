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Mercedes'le kafa kafaya çarpışan motosikletlinin metrelerce savrulduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'da minibüsle, motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde meydana geldi. 31 AVK 033 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Mercedes marka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünü yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsle, motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.