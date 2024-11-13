Merdivenden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Merdivenden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de merdivenden düşen Zahir Koç, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.11.2024 01:01
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Merdivenden düşen şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evindeki merdivenden düşen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Konut Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana gelen olayda; Zahir Koç dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü. Şahıs ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Zahir Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Son Dakika

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