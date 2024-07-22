Meriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Meriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Geniş Video İzle

Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 14 ve 18 yaşlarındaki iki gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından nehirden çıkarıldı. Nehre düşen gençlerin arkadaşları yardım çağrısında bulunurken, olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı aramada gençlerin cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

22.07.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 14 ve 18 yaşlarındaki iki gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından nehirden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne'de Meriç Nehri'nin kıyısına gelen dört kişilik arkadaş grubundan 14 yaşındaki Sanem Yağmur Demir'in ayağı kayarak nehre düştü. Sanem'in suda çırpındığını gören 18 yaşındaki Mert Tutuşturan da arkadaşını kurtarmak için nehre atladı. Arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer çocuklar çığlık atıp yardım çağrısında bulundu.

Gençlerin feryatlarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri nehrin yüzeyinde zodyak botla arama çalışması gerçekleştirdi. Su yüzeyinde yapılan aramada sonuç alınamayınca, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden ekipler de arama çalışmalarına destek verdi. Dalgıçların yaptığı aramada Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı.

Gençlerin cansız bedenlerinin sudan çıkarıldığını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların feryatları yürekleri dağladı.

Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Meriç Nehri, Jandarma, Edirne, Otopsi, AFAD, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 22:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Meriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement