Merkezefendi'de MAKUT ekibi afet hazırlığı için bir araya geldi

Merkezefendi\'de MAKUT ekibi afet hazırlığı için bir araya geldi
11.03.2026 09:11
Merkezefendi Belediyesi bünyesinde görev yapan Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT), AFAD tarafından verilen eğitimlerin ardından afet sonrası iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ekibin her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde afetler sonrası iyileştirme çalışmalarında görev alacak Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT) personeli, AFAD İl Müdürlüğü tarafından daha önce verilen Temel Afet Eğitimi ve Çadır Kurma Eğitimi'nin ardından yeniden bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün sahasında, AFAD Denizli İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen buluşmada ekiplerin afet sonrası sahada yürütecekleri çalışmalar değerlendirildi. Daha önce verilen eğitimler kapsamında afet farkındalığı, müdahale süreçleri ve çadır kurulumu konularında edindikleri bilgileri pekiştiren MAKUT personeli, herhangi bir afet durumlarına karşı hazırlıklarını gözden geçirdi.

"Her zaman hazır, her zaman görev başındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, "Afetler sonrası iyileştirme çalışmalarında görev alacak MAKUT personelimiz, AFAD İl Müdürlüğü tarafından daha önce verilen temel afet eğitimi ve çadır kurma eğitimlerinin ardından bir araya geldi. Hemşerilerimizin güvenliği için her zaman hazır, her zaman görev başındayız" dedi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte MAKUT ekibi, Merkezefendi'de herhangi bir doğal afetler ve acil durumlara karşı daha donanımlı hale gelmeye devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli

