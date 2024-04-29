Mersin-Adana Otobanında Denetimler Sürüyor

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Mersin- Adana otobanında polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin-Adana arasında bulunan otoban güzergahında 'seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı' şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu konuda, İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ve denetimlerin azami hassasiyetle devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu ve benzeri konularda olumsuzluk yaşayan veya tanık olan vatandaşların durumu, '112 Acil Çağrı' hattına bildirmeleri istendi. - MERSİN