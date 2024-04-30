Mersin-Adana otobanında 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı - Son Dakika
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Mersin-Adana otobanında 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı

Mersin polisi, Mersin-Adana otobanında 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine denetimlerini artırırken, son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlar üzerine çalışmalarını sürdürerek denetimlerini yoğunlaştırdı. Ancak, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir şikayet alınmadı.

30.04.2024 23:18
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Mersin- Adana otobanında 'çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı

Mersin polisi, otobanda denetimlerini artırırken, son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi

MERSİN - Mersin polisi, 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine Mersin-Adana otobanında denetimlerini artırırken, son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.

Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin-Adana arasındaki otoban güzergahında 'seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı' şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu çerçevede Mersin otoban gişeleri girişinde toplanan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana istikametindeki güzergah boyunca köprülerin civarı ve yol kenarında belirli aralıklarla durarak çalılık alanları kontrol etti. Dron destekli denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ekiplerin, bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Bu arada sosyal medyada yer alan 'yumurtalı çete' paylaşımlarına karşın, il genelinde son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Mersin, Adana, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin-Adana otobanında 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin-Adana otobanında 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı - Son Dakika
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