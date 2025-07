Mersin-Adana Otoyolunda Kaza: 2 Yaralı

Mersin- Adana otoyolunda tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarındaki Adana-Mersin otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki yabancı plakalı tır, Adana istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen A.M. idaresindeki 01 TC 678 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.M. ile yanında bulunan eşi A.M. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak hidrolik kesici ve ayırıcı ekipmanlarla otomobilin tavanını kesti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralılara ulaşılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN