Mersin Ayaş\'ta Örtü Altı Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'nin tatil bölgelerinden Ayaş Mahallesi'nde örtü altı yangını çıktı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Töbank tesisleri yakınlarında çıktı. Sahile sıfır noktadaki bölgede çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Erdemli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN
