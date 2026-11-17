Mersin'in Aydıncık ilçesinde kontrolden çıkarak denize düşen beton mikserinin sürücüsü Onur Kara hayatını kaybetti. Ekiplerin denize düşen beton mikserini çıkarma çalışmaları sürüyor.

Kaza, Mersin- Antalya kara yolu Yenikaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kara (29) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Eğimli arazide yuvarlanan beton mikseri denize düştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmalarında Kara'nın arazide hareketsiz halde olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, kazanın ardından denize düşen beton mikserinin çıkarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.