Mersin Bozyazı'da sağanak seralara, tarım arazilerine ve iş yerlerine zarar verdi - Son Dakika
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Mersin Bozyazı'da sağanak seralara, tarım arazilerine ve iş yerlerine zarar verdi

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Mersin Bozyazı\'da sağanak seralara, tarım arazilerine ve iş yerlerine zarar verdi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle seralar, tarım arazileri ve iş yerleri zarar gördü. Kapız Caddesi Doğancılar mevkiinde derenin taşmasıyla yol ulaşıma kapanırken, suda mahsur kalan otomobil traktörle kurtarıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle seralar, tarım arazileri ve iş yerleri zarar gördü.

İlçede etkili olan yağış dolayısıyla Kapız Caddesi Doğancılar mevkiinde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapanırken, suda mahsur kalan otomobil traktörle kurtarıldı. İlçe merkezindeki bazı iş yerleri su taşkınlarından etkilenirken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Tekmen Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki esnaf, yol yenileme çalışmasının ardından su giderlerinin yetersiz kaldığını iddia ederek iş yerlerini su bastığını belirtti. Esnaf Halis Arı, yetkililerden çözüm istedi.

Doğancılar mevkiinde çiftçilik yapan Hüseyin Dal ise dere, kanal ve şarampollerin temizlenmemesi nedeniyle seralarının ve yeni ektiği mahsullerin zarar gördüğünü ifade etti. Dal, taşkın sırasında mevsimlik kadın tarım işçilerini traktörüyle suyun karşısına geçirdiğini söyledi.

Çiftçi Ali Dal da benzer su baskınlarının iki yıl önce de yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ve Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, zarar gören tarım alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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