Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu dereye girerken boğuldu - Son Dakika
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Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu dereye girerken boğuldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti. İtfaiye dalgıç ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan kız çocuğu, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

06.06.2024 22:07
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Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi'nde 11 yaşındaki Emine Ç., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için mahallenin yakınındaki dereye girdi. Kız çocuğu bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolunca arkadaşları durumu ailelerine, onlarda güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye dalgıç ekipleri, derede yaptıkları aramada kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan küçük kızın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu dereye girerken boğuldu - Son Dakika

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