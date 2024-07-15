Mersin'de 14 yaşındaki çocuk ırmağa girerken boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de 14 yaşındaki çocuk ırmağa girerken boğularak hayatını kaybetti

Mersin\'de 14 yaşındaki çocuk ırmağa girerken boğularak hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde 14 yaşındaki İbrahim Demir, serinlemek amacıyla girdiği ırmağın sularında kayboldu ve hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Demir'in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.07.2024 12:41
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Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye Kadıköy Mahallesi'deki Pirinçsuyu ırmağında yaşandı. 14 yaşındaki İbrahim Demir, yakınlarıyla taktak motoruna kum yüklemek amacıyla ırmak kenarına gitti. Burada serinlemek amacıyla ırmağa giren Demir, suda kayboldu. Yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakınlarının araması sonucu Demir'e kaybolduğu yerden biraz uzakta ulaşıldı. Sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa taşınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de 14 yaşındaki çocuk ırmağa girerken boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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