Mersin\'de 14 yaşındaki çocuk ırmağa girerken boğularak hayatını kaybetti

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Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye Kadıköy Mahallesi'deki Pirinçsuyu ırmağında yaşandı. 14 yaşındaki İbrahim Demir, yakınlarıyla taktak motoruna kum yüklemek amacıyla ırmak kenarına gitti. Burada serinlemek amacıyla ırmağa giren Demir, suda kayboldu. Yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakınlarının araması sonucu Demir'e kaybolduğu yerden biraz uzakta ulaşıldı. Sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa taşınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN