Mersin\'de 2 Milyon Liralık Gasp

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Mersin'de silah zoruyla alıkoydukları bir şahsın 2 milyon lirasını gasp eden 2'si kadın 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın silah zoru ile alıkonularak gasp edildiğinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, ikisi kadın 5 kişiden oluşan suç örgütünün bir şahsı sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, daha sonra buradan silah zoru ile araca bindirerek kırsal bir araziye götürdükleri ve yine silah zoru ile şahsın mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon lira parasını kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Restoranın güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, tespit ettiği 2'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. ve M.Ö. tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, şüphelilerin şahsı restorandan çıkarıp götürdükleri anlara ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin restorana gelişi ve restorandan ayrıldığı anlar yer aldı. - MERSİN