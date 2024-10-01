Mersin'de 2 Milyon Liralık Gasp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 2 Milyon Liralık Gasp

Mersin\'de 2 Milyon Liralık Gasp

Mersin'de silah zoruyla alıkoyulan bir kişiden 2 milyon lira gasp eden 5 şüpheli yakalandı.

01.10.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de silah zoruyla alıkoydukları bir şahsın 2 milyon lirasını gasp eden 2'si kadın 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın silah zoru ile alıkonularak gasp edildiğinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, ikisi kadın 5 kişiden oluşan suç örgütünün bir şahsı sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, daha sonra buradan silah zoru ile araca bindirerek kırsal bir araziye götürdükleri ve yine silah zoru ile şahsın mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon lira parasını kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Restoranın güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, tespit ettiği 2'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. ve M.Ö. tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, şüphelilerin şahsı restorandan çıkarıp götürdükleri anlara ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin restorana gelişi ve restorandan ayrıldığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 2 Milyon Liralık Gasp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor İran saldırıları durduracak mı Açıklamalar peş peşe geliyor! İran saldırıları durduracak mı?
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 2 Milyon Liralık Gasp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement