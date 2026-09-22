Mersin'de 257 bin 762 adet sentetik ecza ele geçirildi, 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 257 bin 762 adet sentetik ecza ele geçirildi, 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Mersin\'de 257 bin 762 adet sentetik ecza ele geçirildi, 12 şüpheliden 5\'i tutuklandı
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; aramalarda 257 bin 762 adet sentetik ecza, 1265 uyuşturucu hap ve yaklaşık 80 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Polisin çalışmalarında merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde şüpheli şahıslar ile adresler tespit edildi. Tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen farklı operasyonlarla yakalanırken, şüphelilerin üzerleri, araçları ve evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 257 bin 762 adet sentetik ecza, bin 265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 bin TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelMersinSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 257 bin 762 adet sentetik ecza ele geçirildi, 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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