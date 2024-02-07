Mersin\'de 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Mersin'de polisin yaptığı çalışmada kasten öldürme, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahsın adresinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Polisin bir haftalık çalışmasında yakın akrabayı öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U.'nun kaldığı adres belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, H.U.'yu yakaladı. Adreste yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ile ele geçirildi.

Gerekli işlemleri yapılan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN