Mersin'de 2'si evde, biri araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi'nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış halde cesedi ile karşılaştı. Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi. Araç içerisinde yapılan incelemede ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan cesedin, baba Neşet Kaya'ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik. Ekipler şu an uğraşıyor. Bir kişi arabada şu an yanmış, kül olduğu söyleniyor. İki kişinin de evinde yandığı söyleniyor" dedi.
Bu arada savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağını ifade edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de 3 Kişi Yanarak Öldü - Son Dakika
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