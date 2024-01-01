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Mersin'de 5 Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 5 Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 farklı adresten motosiklet çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik kameralarıyla tespit ettiği şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, jandarmada verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

Mersin\'de 5 Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı
01.01.2024 - 12:49,
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 farklı adresten motosiklet çalan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde farklı noktalarda 5 motosiklet çalındı, Bunun üzerine Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler harekete geçerek çalışma yaptı. Ekiplerin çevrede yaptığı çalışmada güvenlik kameralarından şüphelinin 15 ayrı suçtan kaydı bulunan S.A.(29) olduğu belirlendi. Şüpheli jandarmanın operasyonuyla çaldığı motosikletlerle yakalandı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 5 Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 5 Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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