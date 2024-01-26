Mersin\'de 6 motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Mersin'de 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, son işinde kameralar tarafından görüntülenerek polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde kentte meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kameralardan tespit ettiği şüpheli D.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

6 motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlının çaldığı 3 motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN