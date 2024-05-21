Mersin'de 6 yıldır aranan 2 şahıs yakalandı

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Mersin'de 6 yıldır aranan 2 şahıs yakalanıp tutuklandı

Aranan şahıslardan biri hastanede yakalanırken yıllardır kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak gizlendiği ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de biri 11, diğeri 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 yıldır aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Aranan şahıslardan biri hastanede yakalanırken yıllardır kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak gizlendiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Timlerin yaptığı ilk çalışmada merkez Toroslar ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 yıldır aranan M.Ş.'nin kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Şahsın sürekli adres değiştirdiğini öğrenen ekipler, kardeşinin kimlik izini sürdü. Hükümlü 6 yıl sonra gittiği hastanede kardeşine ait kimlik bilgileri ile işlem yaparken yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

27 dosyadan aranan şahıs da yakalandı

Çalışmasına devam eden ekipler Erdemli ilçesinde başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçundan 15, sahte kredi kartı kullanmak suçundan 7, hırsızlık suçundan 3, basit yaralama ve kişisel verileri ihlal suçundan 2 olmak üzere toplam 27 suç dosyasından aranan A.K.'nin peşine düştü. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 6 yıldır aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.