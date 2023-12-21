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Mersin'de 62 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 62 şahıs tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin\'de 62 şahıs tutuklandı
21.12.2023 - 10:04,
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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekipleri, 13-17 Aralık tarihleri arasında özellikle kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 20 yıl üstü cezası bulunan 2, 10 ile 20 yıl arasında cezası olan 4, 5 ile 10 yıl arasında cezası bulunan 2, 5 yıl altı cezası bulunan 54 şahıs tespit edildi. Ayrıca ekipler, çeşitli suçlardan ifadesinin alınması gereken 229 kişiyi de belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirilen ekipler, 291 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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