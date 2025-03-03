Mersin'de 818 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 818 Suçlu Yakalandı

Mersin\'de 818 Suçlu Yakalandı

Mersin'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 818 kişi yakalandı, 174'ü uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.

03.03.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 818 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 174 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şüpheli de tutuklandı.

Mersin'de 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında gerçekleştirilen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara karşı düzenlenen operasyonlar ele alındı. Mersin'de 24 Şubat-2 Mart arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 818 şahıs yakalandı. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, cinsel suçlar, hırsızlık, terör ve yağma gibi çeşitli suçlardan 561 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 87 bin 10 araç kontrol edilirken, 381 araç trafikten men edildi, 15 bin 779 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 151 narkotik olayı sonrası yakalanan 174 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 5 bin 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 54 gram bonzai, 5 kilo 273 gram metamfetamin ile 1 kilo 815 gram esrar ele geçirildi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi çerçevesinde ise 19 oturumda 3 bin 816 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 21 oturumda 2 bin 284 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 818 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:32 Suriye’de 12 bin memur görevden alındı Suriye'de 12 bin memur görevden alındı
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:57 Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:59:32. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 818 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.