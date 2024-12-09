Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu

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Mersin'de önceki gün yeni aldıkları evin önünde eşini tabanca ile başından vurup öldürerek kaçan engelli koca, dün de 8 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

09.12.2024 09:22
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Mersin merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının kocası Zafer Ç. de eşinin yanına gitti. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.Öldürülen kadının cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu

BİR GÜN SONRA OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, dün gece saatlerinde zanlının yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de öldürerek intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü, zanlı Zafer Ç.'nin ise aynı silahla göğsünden kendisini vurarak intihara teşebbüs ettiğini belirledi.Önceki gün karısını, dün de oğlunu öldüren zanlı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Mersin, Suç, Son Dakika

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