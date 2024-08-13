Mersin\'de Ailevi Sorunları Olan Kişi Evini ve Otomobilini Yakarak İntihara Teşebbüs Etti

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Mersin'de ailevi sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi evini ve otomobilini yaktıktan sonra tarım ilacı içerek hayatına son vermek istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsı hastaneye kaldırırken, yanan ev ve araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki R.Y., ailevi sorunları nedeniyle evi ve otomobilin ateşe verdi. R.Y. daha sonra tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev alev yanan ev ve araç ekiplerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri de intihara teşebbüs eden R.Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangın tamamen söndürülürken olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MERSİN