Mersin'de asansörlü kamyonet devrildi, bir kişi yaralandı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evden eve taşıma yapan işletmeye ait asansörlü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı 55 AIV 668 plakalı üzerinde yük taşıma asansörü bulunan kamyonet, Sarıkoyak Mahallesi girişinde Tarsus istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

3 kişinin olduğu aracın kaza yaptığı bölgeye sağlık, itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN