Mersin'de Asayiş Uygulamaları: 678 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Asayiş Uygulamaları: 678 Gözaltı

15.03.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 10 günde yapılan asayiş uygulamalarında 678 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 10 günde geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve uygulamalarda 29 tabanca, 340 fişek, 14 av tüfeği ve 11 bıçak ele geçirildi. Saha çalışmaları ve istihbarat odaklı operasyonlar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 510 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 168 kişi olmak üzere toplam 678 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli ağır suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı bildirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 168 kişinin suçlarının ağırlıklı olarak asayiş, dolandırıcılık, bilişim suçları, hırsızlık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından oluştuğu ifade edildi. Toplam 222 farklı suç türünden işlem yapılan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

3 tabanca toprak altından çıkarıldı

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilin 29 tabancadan 3'ü toprağa gömülü olarak bulundu. Bir şüpheliye ait evin bahçesinde polis ekiplerince toprağa gömülü 3 tabanca ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:23:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.