Mersin\'de Asırlık Ağaç Devrildi, 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tesisteki devasa ağacın yıkılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, ilçede bulunan Berdan Barajı mesire alanındaki bir işletmede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asırlık olduğu belirtilen devasa bir ağaç kökünden kırılarak devrildi. O sırada işletmede oturan biri çocuk 2 kişi dalların gelmesi nedeniyle hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi.

Zamana yenik düşen asırlık ağacın parçalanarak kaldırıldığı bildirildi. - MERSİN