Mersin'de Baraj Gölünde Genç Boğuldu - Son Dakika
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Mersin'de Baraj Gölünde Genç Boğuldu

Mersin\'de Baraj Gölünde Genç Boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı.

21.08.2024 19:11  Güncelleme: 19:15
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Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İncirlikuyu bölgesinde Berdan Baraj Gölü'ne giren İbrahim Hellem (23), bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölde arama tarama çalışması yapan ekipler İbrahim Hellem'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Baraj Gölünde Genç Boğuldu - Son Dakika

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