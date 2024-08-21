Mersin\'de Baraj Gölünde Genç Boğuldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İncirlikuyu bölgesinde Berdan Baraj Gölü'ne giren İbrahim Hellem (23), bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölde arama tarama çalışması yapan ekipler İbrahim Hellem'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN