Mersin'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri

Mersin\'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri
22.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Kurban Bayramı'nda 3 bin 507 güvenlik personeli ve 700 araç aktif görev alacak.

Mersin'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında günlük 3 bin 507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Sağlık hizmetlerinde bin 650 personel ile 140 araç hazır bulunurken, kurban satış ve kesim alanlarında ise 53'ü veteriner hekim olmak üzere 77 personel denetim gerçekleştirecek.

Mersin Valisi Atilla Toros, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Güçüyen ile birlikte Mersin Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Toros, görev başındaki polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin Kurban Bayramını kutladı. Ayrıca yol kontrol noktasında sürücülere bilgilendirici broşürler, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, Vali Toros vatandaşlara trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

"Kurumlarımız 24 saat esasına göre görev başında olacaktır"

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirlerin en üst seviyede planlandığını belirten Vali Toros, "22 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, güvenlikten trafiğe, acil sağlık hizmetlerinden afet yönetimine, gıda güvenliğinden kurban satış ve kesim yerlerine kadar tüm alanlarda ilgili kurumlarımız 24 saat esasına göre görev başında olacaktır" dedi.

"Şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecektir"

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından il genelinde günlük 700 araç, 11 drone ve 3 bin 507 personelin görev yapacağını kaydeden Toros, "Trafik hareketliliğinin yoğunlaşacağı bu süreçte yol kontrol ve arama faaliyetleri arttırılacak, şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecektir. Trafik güvenliği başta olmak üzere kamu düzenini tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerimiz hassasiyetle görev yapacaktır" diye konuştu.

Kurban satış ve kesim alanlarında da denetimlerin sıkı şekilde süreceğini belirten Toros, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına dolandırıcılık, sahte para ve benzeri olaylara karşı fiziki ve siber denetimler bayram süresince kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı konaklamaya izin verilmeyecek

Oteller, konaklama tesisleri ve günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimlerin de aralıksız süreceğini ifade eden Toros, "Kayıt dışı konaklama ve kamu düzenini bozabilecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 53'ü veteriner hekim olmak üzere 77 personelle kurban satış ve kesim alanlarında görev yapacağını kaydeden Toros, "Gıda güvenliği ve hijyen kontrolleri aralıksız sürdürülecektir" şeklinde konuştu.

Sağlık ve afet ekipleri de hazır bekleyecek

Bayram süresince İl Sağlık Müdürlüğünün günlük 70 uzman hekim, 68 pratisyen hekim dahil bin 650 personelle görev yapacağını belirten Toros, "Sağlık hizmetlerinde 98 ambulans ve 42 diğer sağlık hizmeti aracı olmak üzere toplam 140 araç ile vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunulacaktır" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 30 personelle görev yapacağını ifade eden Toros, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrol faaliyetlerinin süreceğini söyledi. AFAD ekiplerinin de günlük 5 araç, 2 bot ve 10 personelle muhtemel olumsuzluklara karşı hazır halde bulunacağını belirtti.

"Bir anlık ihmal, bir ömürlük acıya dönüşebilmektedir"

Vatandaşlara trafik kuralları konusunda çağrıda bulunan Toros, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini tüm vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. ve seyir halinde asla cep telefonu kullanmayalım. Çünkü biliyoruz ki bir anlık ihmal, bir ömürlük acıya dönüşebilmektedir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:53:39. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.