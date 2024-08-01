Mersin'de Bir Kadın Esnafın Ürünlerini Dağıtarak Kaçtı - Son Dakika
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Mersin'de Bir Kadın Esnafın Ürünlerini Dağıtarak Kaçtı

Mersin'de bir kadının, birçok esnafa ait stant ve tezgahta bulunan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayda kadın, kozmetik dükkanının standını devirdikten sonra züccaciye dükkanının tezgahını ve kuruyemişçinin önündeki tezgahı dağıttı. Ardından başka bir esnafın yumurta tezgahını da yere döküp olay yerinden uzaklaştı. Esnafın hepsinde iz bırakan kadın, 50 iş yerine uğradıktan sonra kayıplara karıştı.

01.08.2024 11:22
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Mersin'de bir kadının, birçok esnafa ait stant ve tezgahta bunulan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'da gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi'nde ilk olarak kozmetik dükkanının önündeki standı devirdi. Ardından kadın, koşarak geldiği züccaciye dükkanının tezgahını ve kuruyemişçinin önündeki tezgahı dağıttı. Kuruyemişçinin tezgahındaki malzemeleri kaldırıma döküp ardından esnaf Adnan Çetel'in yüzüne fırlatan kadın, daha sonra farklı bir esnafın yumurta tezgahını yere döküp koşarak olay yerinden uzaklaştı.

"Esnafın hepsinde iz bıraktı, gitti"

Olayın mağdurlarından kuruyemiş satan Adnan Çetel, "Çerezleri dolduruyordum. Aşağıdan 20-25 yaşlarında koşarak gelen bir kadın gördüm. Önce buradaki adamın ayakkabı tezgahını devirdi, daha sonra yanıma geldi. Çekirdeği aldı, yere döktü ve fıstığın içine döktü. O fıstıkları aldı, suratıma fırlattı. Ondan sonra yumurtacıya gitti. Yumurtacının yumurtalarını aldı ve yere fırlattı. Cadde boyunca 50 iş yerine uğramış. Yani kimseyi bırakmadı, esnafın hepsinde iz bıraktı, gitti" dedi.

Olayla ilgili yaşananlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bir Kadın Esnafın Ürünlerini Dağıtarak Kaçtı - Son Dakika

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