Mersin'de Çocuğa Darp Olayı - Son Dakika
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Mersin'de Çocuğa Darp Olayı

Mersin\'de Çocuğa Darp Olayı
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Mersin'de 11 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheli M.E. adliyeye sevk edildi; çocuğun durumu iyi.

Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, marketteki çocuklar çıkmaya hazırlanırken içeri şüpheli bir şahıs girdi. Şüpheli M.E. o sırada çocuklardan 11 yaşındaki Mehmet Ali D.'yi saklandığı rafların orada sıkıştırıp tokat ve yumruklarla darp ederek yerden yere vurdu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli bölgeden ayrılırken çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu şüpheli M.E. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. İfade sonrasında şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Şiddet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Çocuğa Darp Olayı - Son Dakika

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