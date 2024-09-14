Mersin'de Çöplükte Bulunan Cesedin Ellerinin ve Ayaklarının Bağlı Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Mersin'de Çöplükte Bulunan Cesedin Ellerinin ve Ayaklarının Bağlı Olduğu Ortaya Çıktı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte bulunan erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Belediye işçileri tarafından keşfedilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

14.09.2024 19:19  Güncelleme: 19:22
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Mersin'de çöplükte bulunan cesedin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik fıçı içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bozulmaya yüz tutmuş haldeki erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Çöplükte Bulunan Cesedin Ellerinin ve Ayaklarının Bağlı Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Çöplükte Bulunan Cesedin Ellerinin ve Ayaklarının Bağlı Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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