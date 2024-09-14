Mersin'de Çöplükte Bulunan Cesedin Ellerinin ve Ayaklarının Bağlı Olduğu Ortaya Çıktı

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Mersin'de çöplükte bulunan cesedin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik fıçı içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bozulmaya yüz tutmuş haldeki erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.