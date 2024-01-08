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Mersin'de çürük raporu verilen bina kepçenin dokunuşuyla yerle bir oldu - Son Dakika
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Mersin'de çürük raporu verilen bina kepçenin dokunuşuyla yerle bir oldu

Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Binanın çöktüğü anlarda görüntüyü çeken vatandaşın 'kepçe gitti, evet kepçe gitti' diye tepki vermesi ise dikkat çekti.

Mersin\'de çürük raporu verilen bina kepçenin dokunuşuyla yerle bir oldu
08.01.2024 - 16:00,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Binanın çöktüğü anlarda görüntüyü çeken vatandaşın 'kepçe gitti, evet kepçe gitti' diye tepki vermesi ise dikkat çekti.

Olay, Tarsıs'a bağlı 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi Cereciler Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu. Operatör Mustafa Ergen'in (36) kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.

Binanın çökme anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kepçenin çalıştığı anda binanın üzerine devrilme anları ile çevreyi saran toz bulutu yer aldı. O anları görüntüleyen bir vatandaşın 'kepçe gitti, evet kepçe gitti' diye tepki vermesi ise dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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82 Evler Mahallesi, Mersin, Tarsus, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de çürük raporu verilen bina kepçenin dokunuşuyla yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de çürük raporu verilen bina kepçenin dokunuşuyla yerle bir oldu - Son Dakika
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