Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Mezitli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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