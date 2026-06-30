Mersin\'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek vatandaşları ağına düşüren şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 şüphelinin sahte ilanlarla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 2 adet hard disk ve 1 adet USB belleğe el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. - MERSİN