Mersin'de Dronla Yapılan Trafik Uygulamasında Çocuk Sürücü Tespit Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Dronla Yapılan Trafik Uygulamasında Çocuk Sürücü Tespit Edildi

Mersin\'de Dronla Yapılan Trafik Uygulamasında Çocuk Sürücü Tespit Edildi

Mersin polisinin dron ile yaptığı trafik uygulamasında babası tarafından araç kullandırılan çocuk sürücü dronla tespit edildi, polis tarafından durdurularak gerekli yasal işlem yapıldı.

25.08.2024 14:29
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Mersin polisinin dron ile yaptığı trafik uygulamasında babası tarafından araç kullandırılan çocuk sürücü dronla tespit edildi, polis tarafından durdurularak gerekli yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde trafik uygulamalarını sürdürüyor. Denetimlerde dron da kullanan ekipler, sürücüleri hem uyarıyor hem de gerekli yasal işlemleri yapıyor. Son olarak araç geçişinin yoğun olduğu merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı Kale Kavşağında dronla denetim yapan ekipler, çocuk sürücüyü tespit etti. Dronu fark eden araçtakiler, bir petrol istasyonuna çektikleri araçta sürücüyü değiştirip tekrar yoluna devam etti. O anları havadan görüntüleyen polis, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Gerekli uyarıyı yapan polis, şahıslara 690 TL para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından o anların görüntüsü, "Can güvenliğiniz önceliğimiz, kurallar kırmızı çizgimiz. İlimiz genelinde dron ile trafik denetimi yapıldığı esnada küçük yaştaki çocuğa ebeveyni ile birlikte sürücü tarafında oturarak araç kullandırıldığı tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsüne gerekli bilgilendirmeler yapılarak yasal işlemler uygulandı" ifadeleriyle paylaşıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Dronla Yapılan Trafik Uygulamasında Çocuk Sürücü Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Dronla Yapılan Trafik Uygulamasında Çocuk Sürücü Tespit Edildi - Son Dakika
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