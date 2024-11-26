Mersin'de Eğlence Yerlerine 7 Milyon Ceza - Son Dakika
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Mersin'de Eğlence Yerlerine 7 Milyon Ceza

Mersin'de spa ve eğlence yerlerine yapılan denetimlerde 7 milyon 340 bin lira ceza kesildi.

26.11.2024 17:05
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Mersin'de spa, hamam ve eğlence yerleri denetlendi: 7 milyon 340 bin lira ceza kesildi

MERSİN - Mersin'de spa, hamam, sauna ve umuma açık eğlence merkezlerinde yapılan denetimlerde, yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket eden işletmelere 7 milyon 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla umuma açık eğlence merkezleri, spa, hamam ve saunalarda denetimler yapıldı. 27 umuma açık iş yeri, 7 spa, hamam, sauna ve 1 eğlence merkezinde yapılan denetimlerde, kimliğini ibraz edemeyerek polis emekli kartı ve basın kartı gösteren 1 yabancı uyruklu şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınırken, 8 işletmede kayıtsız ve kaçak çalıştığı tespit edilen 22 yabancı uyruklu kadın ise gerekli yasal işlemlerin ardından deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan aranan 1 şahıs ta gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi. Denetimler sonunda yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere 7 milyon 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin, artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Eğlence Yerlerine 7 Milyon Ceza - Son Dakika

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