Mersin'de ekmek fırınında yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de ekmek fırınında yangın

Mersin\'de ekmek fırınında yangın
12.06.2026 20:19  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Yenişehir'de bir ekmek fırınında çıkan yangın, çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Müftü Camii yanında faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevredeki yapıların birbirine yakın olmasından kaynaklı paniğe neden oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez ve Yenişehir Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerleri ve konutlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Yenişehir, Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de ekmek fırınında yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:05
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:15:22. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de ekmek fırınında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.